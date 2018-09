Siracusa, volontari del Ross al lavoro per ripulire la Fonte Aretusa invasa dalle alghe

Tra circa una settimana la Fonte Aretusa tornerà ad avere acque limpide e pulite. Da ieri sono al lavoro in uno dei luoghi simbolo della città i volontari del Ross, il reparto operativo di soccorso e solidarietà. In una settimana circa, condizioni meteo permettendo, libereranno le acque dalla gran quantità di alghe che hanno proliferato in modo incontrollato. Sono talmente tante da creare problemi ai cefali, letteralmente rintanati nell'unico spazietto libero e alle stesse papere, che rischiano di rimanere intrappolate con le zampette.

Ieri pomeriggio gli 8 volontari, tra cui 2 sommozzatori, hanno provveduto in primis a cominciare a liberare lo sbocco dell'acqua così da far riprendere liberamente il flusso. Una volta terminato questo intervento, passeranno ad immergersi per raccogliere e portare fuori le alghe.

Questa è il terzo intervento di pulizia effettuato quest'anno dal Ross, che da oltre 5 anni ha praticamente adottato la Fonte Aretusa, restituendola ogni volta alla città nella sua veste migliore ed intervenendo sempre a titolo gratuito.

"Ripulire la Fonte Aretusa - ha dichiarato il presidente Carmelo Bianchini - è per noi motivo di vanto sia perché si tratta di un luogo ammirato da turisti di tutto il mondo sia perché così facendo contribuiamo al decoro della città".