Siracusa, stasera ultimo appuntamento con il Cinema in Piazza

Stasera ultimo appuntamento con il cinema in piazza Santa Lucia alle ore 21 per la proiezione della commedia “Cristiano Rolando”, “e puttativi a seggia”.

“Una commedia tutta da ridere scelta per valorizzare i talenti della nostra terra”, così come affermato dagli organizzatori dell’iniziativa.

Talenti che per l’occasione saranno presenti con il pubblico in Piazza Santa Lucia. Gli attori del film, hanno infatti accettato l’invito dell’organizzazione a prender parte alle proiezione. Una serata che si arricchisce e prende valore, quindi, anche con la presenza del cast.