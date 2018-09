Siracusa, furto di bottiglie di vino da un ristorante: un arresto

Dovrà rispondere di furto Corrado Navarra, 47 anni di Siracusa, sorpreso a rubare bottiglie di vino all'interno di un ristorante di via Roma in Ortigia.

Il titolare del ristorante, chiudendo il locale, aveva sentito dei rumori sospetti provenire dal magazzino, e avvicinandosi aveva visto un uomo che stava portando via 7 bottiglie di vino del valore di 100 euro, ma non era riuscito a bloccarlo. Dopo qualche minuto Navarra è tornato sul posto per impossessarsi di altre bottiglie ed è stato fermato dai Carabinieri.