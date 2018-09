Lotta all'amianto, gettate le basi per una collaborazione Ragusa-Siracusa

Il presidente di Ona Generazione Futura Siracusa, Fabio La Ferla, ha incontrato il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì.

Obiettivo: porre le basi per una collaborazione nella città iblea con l’intento di monitorare il fenomeno delle patologie legate all’amianto e dei tumori più in generale.

"Il primo cittadino è anche il primo responsabile della salute degli abitanti della città che amministra – ha sottolineato La Ferla – e dunque deve sempre assumere decisioni che tutelino il benessere della collettività anche se questo a volte può significare scontrarsi con i poteri forti. Ho chiesto al sindaco di avviare una stretta collaborazione con noi, ponendo le basi per l’apertura di uno sportello Ona anche nella città iblea. A Siracusa siamo presenti già da qualche mese in via Montegrappa 14 e ci occupiamo di pratiche legali o inerenti alla possibilità di avviare i prepensionamenti per tutti coloro i quali ne abbiano diritto, tutelando le vittime di amianto e di patologie legate all’inquinamento ambientale. La stessa cosa intendiamo farla anche a Ragusa se ce ne sarà data la possibilità. Il sindaco ha ascoltato le nostre richieste, riservandosi di prendere una decisione in merito dopo aver consultato gli uffici e la sua Giunta, in particolar modo l’assessore alla salute. Non appena entrerà in possesso dei dati che riguardano le patologie da inquinamento, ci comunicherà la sua decisione. Mi preme rilevare che in questa battaglia contro il silente killer, l’amianto, siamo sostenuti anche dall’onorevole Pippo Gianni, eccelso medico, coordinatore del comitato tecnico scientifico dell’Ona, che con la legge n. 10 del 2014 ha sfondato una porta, quella della tutela alla salute pubblica".