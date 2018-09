Rosolini, cantieri regionali di lavoro: individuate le opere da realizzare

Individuati gli interventi che saranno realizzati a Rosolini grazie ai sette cantieri finanziati dalla Regione per un importo complessivo di 205.761,29 euro.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di accorpare i cantieri, individuando due opere da realizzare e aumentando il numero di allievi per ogni intervento. Si tratta della realizzazione del parcheggio di Via Ronchi adiacente il parco Giovanni Paolo II e la sistemazione dei viali al 3° Settore del Cimitero Comunale.