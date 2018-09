Siracusa, "scuole sicure": 19enne sanzionato per 5.000 euro

Cinque mila euro di multa e motociclo sotto sequestro. Questi i provvedimenti adottati nei confronti di un 19enne di Siracusa, controllato ieri insieme ad un minore, nei pressi di un istituto scolastico superiore. Alla vista degli Agenti, i due hanno parcheggiato il mezzo e hanno cercato di confondersi tra i ragazzi che in quel momento si trovavano nel piazzale per la ricreazione.

Il 19enne, sottoposto all'obbligo di dimora, è risultato non aver mai conseguito la patente e il mezzo non era provvisto di copertura assicurativa. Da qui la sanzione amministrativa e il sequestro del motociclo. Il minore di di 15 anni, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish e, pertanto, segnalato alla competente Autorità Amministrativa.