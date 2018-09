Noto, muore in centro accoglienza: una denuncia per omicidio colposo

E' stato denunciato, dalla Polizia di Stato di Noto, O.T., 43 anni, residente a Siracusa, per il reato di omicidio colposo.

I fatti risalgono al gennaio del 2018 quando, all'interno di un centro accoglienza per migranti, un ragazzo ha perso la vita battendo la testa contro un muretto in calcestruzzo giocando a calcio in un campo all'interno della struttura.

La vittima, Balde Abdoul, senegalese, al momento del decesso, aveva appena 19 anni.

Il 43enne denunciato è il responsabile del centro accoglienza il quale, per mera negligenza, non avrebbe fatto nulla per rimuovere il muretto né avrebbe adottato contromisure che eliminassero o attenuassero il rischio di incidenti.