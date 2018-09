Siracusa, non parte il servizio Asacom per studenti disabili: cooperative al collasso e 200 ragazzi senza assistenza

Non partirà nelle scuole superiori della provincia di Siracusa il servizio Asacom, vale a dire l'assistenza agli studenti disabili, di competenza del Libero Consorzio Comunale. La notizia arriva dall'Aci, Alleanza delle Cooperative Italiane Siracusa composta da Agci, Confcooperative e Legacoop Siracusa, che chiedono un intervento concreto da parte del commissario straordinario del Libero Consorzio, Carmela Floreno del Prefetto e della Deputazione Regionale. L'appello segue l'incontro di questa mattina negli uffici del quinto settore del Libero Consorzio nel corso del quale è stato comunicato che mancano i fondi sia per il pregresso, sia per poter garantire la copertura del nuovo anno scolastico.

"Il problema resta legato all'ultima Finanziaria, con cui la Regione ha avocato a sé i fondi - spiegano i presidenti di Agci, Confcooperative e Legacoop Siracusa, rispettivamente Franco Spinoso, Enzo Rindinella e Pino Occhipinti - lasciando alle ex Province la competenza".

Al commissario straordinario del Libero consorzio,Carmela Floreno le cooperative chiedono un intervento deciso, che ponga fine ai pesanti disservizi ai danni delle circa 200 famiglie e alle gravi conseguenze in termini economici ed occupazionali per gli operatori del settore e lanciano ai deputati regionali siracusani.

"Le cooperative - concludono i 3 presidenti - sono al collasso, agli alunni disabili viene negato il diritto allo studio e le famiglie vengono lasciate sole".