Augusta, novità sull'Hotspot: lunedì al Comune il sottosegretario Carlo Sibilia

Novità importanti dovrebbero arrivare a breve sull'Hotspot di Augusta, che tante polemiche ha suscitato.

Ad agosto sono cominciati i lavori per la realizzazione del Centro di primo soccorso, identificazione ed accoglienza all'interno del porto commerciale megarese che andrà a sostituire la tendopoli.

Proprio ieri l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo, ha rivolto un appello al ministro dell'Interno Matteo Salvini per fermare i lavori. "La diminuzione massiccia degli sbarchi, grazie alla politica del Governo e del Ministro dell’Interno, in particolare, rende di fatto inutile la realizzazione di questa struttura che, per le sue dimensioni e per il suo presunto utilizzo, è dannosissima per l’attività del porto commerciale di Augusta che rischia di morire per asfissia il giorno in cui entrerà in funzione questo hotspot".

E sempre ieri il sindaco Cettina Di Pietro ha annunciato importanti novità riguardanti l'Hotspot. Novità, che saranno illustrate lunedì prossimo 17 settembre, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici”, del Comune di Augusta, alla presenza Sottosegretario del Ministro dell’Interno, Carlo Sibilia.