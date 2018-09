Avola, i sindacati degli edili chiedono un incontro al sindaco Cannata

Un incontro per chiarire la vicenda del cantiere edile in atto nella chiesa di Santa Venera di Avola.

Questa la richiesta che i segretari della Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Saveria Corallo, Gallo e Salvo Carnevale avanzano al sindaco di Avola, Luca Cannata, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi.

"In considerazione dell'evidente crisi del settore edile - scrivono in una nota - vorremmo verificare con il sindaco la possibilità di trovare una intesa per affrontare la questione prevedendo meccanismi di utilizzo della manodopera locale".