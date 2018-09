Siracusa, bando periferie: la giunta approva l'ultimo progetto

Approvato oggi dalla Giunta comunale l'ultimo dei progetti di “Rigenerazione urbana” riguardanti il Decreto Periferie.

I progetti approvati oggi riguardano l'area urbana di via Tisia e via Pitia, mentre sono in via di aggiudicazione i lavori che riguardano la ripavimentazione e la rigenerazione dell'area della Stazione ferroviaria, di via Francesco Crispi e della parte iniziale di corso Umberto.

L'amministrazione auspica il mantenimento dei finanziamenti da parte del Governo Nazionale.