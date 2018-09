Siracusa, disinfestazione e derattizzazione in tutta la città

Via alla disinfestazione e derattizzazione della città di Siracusa. Un intervento richiesto a più voce dai cittadini che lamentano sporcizia e presenza di topi in tutti i quartieri della città.

Gli interventi saranno divisi proprio per quartiere. Il calendario:

- Ortigia dal 13 settembre al 14 settembre

- Santa Lucia dal 14 al 17 settembre

- Acradina dal 17 settembre al 19 settembre

- Grottasanta dal 19 settembre al 21 settembre

- Neapolis dal 21 settembre al 24 settembre

- Tiche dal 24 settembre al 27 settembre

- Epipoli dal 27 al 28 settembre

L'orario degli interventi di derattizzazione e disinfestazione è dalle 5 alle 12. A darne notizia l'Igm e Siracusasidifferenzia.