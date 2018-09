Augusta, sospensione attività per deposito bevande per carenze igienico-sanitarie

Bevande in bottiglia con l'etichetta originale sostituita e, in alcuni casi, con la data di scadenza eliminata. Questo quanto scoperto ieri dai Carabinieri del N.A.S. di Ragusa insieme ai militari della Compagnia Carabinieri e personale dell’Asp di Siracusa in un deposito di bevande di Augusta. Nella struttura, inoltre, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, la mancanza di dati e di documentazione per la rintracciabilità dei prodotti con etichette non in lingua italiana.

Da qui la sospensione del deposito di bevande, il cui valore ammonta a 600.000 euro e delle bevande del valore di 200.000 euro. Il gestore, un augustano di 38 anni, è stato denunciato per tentata frode in commercio, alimenti in cattivo stato di conservazione o privi di tracciabilità.