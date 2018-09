Noto, cartucce e marijuana sotto il materasso di un immobile: indagini in corso

Carabinieri e unità cinofila impegnati nella repressione del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri, a seguito di perquisizione domiciliare, in un immobile di via Marchia Fava è stato trovato, nascosto da alcuni materassi, un contenitore con all’interno 87 cartucce di vario calibro e 400 grammi di marijuana già suddivisa in 17 dosi già pronte per la vendita e tre bilancini di precisione.

Indaga la Polizia di Stato di Noto