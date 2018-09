Siracusa, piante di marijuana e cocaina in casa: arrestato 25enne

Coltivava nel giardino di casa piante di marijuana. Questa la scoperta dei carabinieri, ieri notte, i quali hanno arrestato in flagranza di reato il siracusano Vittorio Pisano, 25 anni, con precedenti, con l'accusa di coltivazione illegale di marijuana e detenzione a fini di spaccio di altre sostanze stupefacenti.

I militari hanno sequestrato 5 piante di marijuana dell’altezza di un metro e mezzo ciascuna.

Inoltre, nonostante il tentativo del ragazzo di disfarsi del materiale, i militari hanno rinvenuto in casa del 25enne 3 grammi di cocaina suddivisi in 6 dosi, 28 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Piante, droga e materiale per la coltivazione illecita sono stati posti sotto sequestro, mentre Pisano, è stato sottoposto agli arresti domiciliari