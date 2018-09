Rosolini, rilascio tessere libera circolazione Ast per invalidi per l’anno 2019

E' possibile presentare le istanze per il rilascio delle tessere di libera circolazione A.S.T. per l’anno 2019 per gli invalidi civili (con invalidità non inferiore al 67%) .

Il modello di domanda è disponibile presso lo sportello dei servizi sociali sito in via Tobruk, o sul sito internet del Comune di Rosolini.

Le istanze, debitamente compilate, dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2018 con allegati: fotocopia del documento di invalidità rilasciato da competente autorità medica, da cui risulti il grado di invalidità; ricevuta originale del versamento di € 3,38 intestato all’ Azienda Siciliana Trasporti, via Caduti Senza Croce, 28 – 90146 Palermo. Coordinate Bancarie: IT11S0100504600000000200002