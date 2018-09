Hotspot nel porto di Augusta, lavori avviati: Vinciullo chiede a Salvini lo stop

Appello da parte di Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale, al ministro dell'Interno Matteo Salvini "affinché fermi i lavori, appena avviati, nel porto commerciale di Augusta, per la realizzazione di un Centro di Primo Soccorso, Identificazione ed Accoglienza dei migranti (CPSIA)" - dice Vinciullo - "La diminuzione massiccia degli sbarchi, grazie alla politica del Governo e del Ministro dell’Interno, in particolare, rende di fatto inutile la realizzazione di questa struttura che, per le sue dimensioni e per il suo presunto utilizzo, è dannosissima per l’attività del porto commerciale di Augusta che rischia di morire per asfissia il giorno in cui entrerà in funzione questo hotspot".