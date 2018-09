Siracusa, tornano "Le Vie dei Tesori": 3 weekend dal 14 al 30 settembre

Siti inediti, chiese, cappelle e piccoli musei, questo prevede la nuova edizione de Le Vie dei Tesori a Siracusa – che si svolgerà nei 3 weekend dal 14 al 30 Settembre – promette un’interessante tour culturale e storico.

Residenti e turisti, pagando 1 euro, avranno l’opportunità di vistare alcuni dei luoghi più belli della città, in un viaggio attraverso venticinque luoghi dall’ipogeo nel quartiere ebraico della Giudecca alla Cappella Sveva per finire al Palazzo Arcivescovile.

L'anno scorso Siracusa registrò un vero e proprio boom di visite, seguita da Messina, Caltanissetta e Agrigento. In due weekend, Siracusa contò 12.277 visitatori. Il luogo più gettonato fu il Castello Maniace (2831 visitatori), seguito dall’Apollonion (1021 visitatori), dalla chiesa di San Filippo Apostolo con l’ipogeo (961).