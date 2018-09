Siracusa, bolle in pentola la nuova stagione al Teatro comunale: la direzione artistica sarà del Comune

Sarà una stagione di prosa e una stagione concertistica quella che si sta per aprire al teatro comunale di Siracusa. Dopo 62 anni di silenzio, la struttura l'anno scorso aveva visto nuovamente la luce. Adesso con il nuovo anno si pensa a calendarizzare tutta una serie di eventi e di appuntamenti. Superata la decisione della gestione del teatro e quindi del direttore artistico, adesso si guarda solo allo spettacolo. Eh già, il Comune si è lasciato tutto alle spalle e ha deciso di gestire il Teatro comunale direttamente lui in quanto ente pubblico.

Tempo fa si parlava di riuscire a conciliare una gestione pubblica con quella privata per poi redigere un bando e trovare la giusta figura per poter ricoprire il ruolo di direttore artistico. Ma con l'anno nuovo la decisione è un'altra: gestione comunale, e via con l'arte. La stagione di prosa partirà con un vernissage prima di Natale e proseguirà per due mesi, poi si vedrà come alternare con la parte concertistica.

"Stiamo ancora lavorando alla stagione - ha detto a SiracusaPost.it Fabio Granata, assessore comunale alla Cultura".

Sulla gestione artistica, di natura comunale, Granata spiega: "Faremo un coordinamento artistico". Ancora in bilico la decisione della gestione a livello economico (biglietteria).