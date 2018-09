Siracusa, i parlamentari Scerra e Ficara: "Possibili fondi per riqualificare via Tisia"

Possibilità di finanziamento per la riqualificazione di via Tisia. A dirlo sono i parlamentari nazionali pentastellati Paolo Ficara e Filippo Scerra.

"L'incontro tra il nostro premier Conte e l'Anci ha fatto si che le amministrazioni comunali siano messe nelle condizioni di assicurare ai cittadini servizi e investimenti, senza bloccare importanti risorse nel Bilancio dello Stato" - dicono - "L'amministrazione comunale di Siracusa deve però fare il suo, adesso, e in fretta", il sollecito del parlamentare aretuseo Ficara. "Ci siamo impegnati a finanziare tutti i progetti in fase già avanzata, inserendo una norma ad hoc nel prossimo provvedimento utile. E nei 60 giorni successi all'approvazione del Milleproroghe avvieremo un monitoraggio per valutare i progetti che ancora non sono in fase avanzata", aggiungono ancora Ficara e Scerra, citando anche il premier Conte. "Il Comune di Siracusa ha la possibilità di vedere la luce per nuovi investimenti, grazie all'attenzione di questa maggioranza. Ma sappiano gli amministratori locali che questa potrebbe essere un'ultima chiamata. Non c'è più tempo per le polemiche, è arrivato il momento di fare. Abbiamo creato le condizioni per il cambiamento, i Comuni non si nascondano dietro altri paraventi".