Augusta, alternanza scuola-lavoro: firmata convenzione tra Guardia Costiera e Liceo "Megara"

Presentata questa mattina l'iniziativa che si terrà al liceo Megara di Augusta, in collaborazione con la Guardia Costiera, nell'ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

Elencati i risultati dell’attività fino ad ora svolta dai Militari della Guardia Costiera di Augusta nell'ambito dell'Operazione Mare sicuro: 23 soccorsi effettuati a favore di bagnanti e diportisti; 35 persone tratte in salvo; 2.374 controlli complessivi in tema di rispetto della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, emanata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, nella veste di Autorità Marittima, in tema di sicurezza della navigazione da diporto, ed in tema di polizia demaniale, antinquinamento e di controlli della filiera della pesca; 64 sanzioni amministrative contestate; 19 sequestri amministrativi; 53 bollini blu rilasciati.