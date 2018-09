Stagione calcistica, primi due incontri: il Siracusa scende in campo contro Juve Stabia e Catania

Prende il via la stagione calcistica. Esordio casalingo con la Juve Stabia per il Siracusa, e poi seconda giornata il derby del Massimino con il Catania.

Il campionato inizierà mercoledì 19 settembre, con anticipi martedì 18

Per quanto riguarda la il primo turno della fase finale di Coppa Italia, a cui gli azzurri hanno avuto accesso dopo aver vinto il triangolare con Vibonese e Reggina, il Siracusa scenderà in campo il 10 ottobre.