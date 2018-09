Avola, numeri occupazionali drammatici: Fillea-Cgil chiede incontro con il sindaco

Ancora drammatici i numeri occupazionali rilevati dalla Fillea-Cgil. Il quadro è drammatico in tutti i comuni della provincia di Siracusa. Gli operai edili regolari erano 735 nel 2010, nel 2017 solo 330. In 7 anni, un calo del 55% degli occupati: questo l'oggetto dell'incontro avuto oggi dal sindacato ad Avola con i suoi iscritti.

Ad Avola, Il sindacato unitario degli edili ha chiesto un incontro preliminare con il Sindaco Cannata nel mese di Maggio, anche per parlare di protocolli d'intesa e premialità previsti dal contratto provinciale edile siglato nel 2017 che individua parametri incentivanti alle imprese che assumono manodopera locale.