Siracusa, controlli lavoro nero: notificate sanzioni per oltre 40mila euro

Continuano i controlli di carabinieri e Nil nei cantieri edilizi. Le ultime ispezioni si sono concentrate nei Comuni di Siracusa, Noto, Pachino, Carlentini e Francofonte.

Trentuno le aziende passate al setaccio, di cui 12 sono risultate irregolari sotto il profilo contributivo e retributivo, otto i lavoratori occupati in nero.

Di questi otto, due lavoravano in un cantiere edile, tre in un gommista, e 3 in un ristorante.

Nei confronti di altri 5 datori di lavoro, inoltre, è scattata la denuncia in stato di libertà per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui: la mancata visita medica obbligatoria, omesse misure di sicurezza contro il rischio da folgorazione in cantiere, mancata segnaletica per i pericoli potenziali di cantiere, e utilizzo di macchinari privi dei requisiti di sicurezza. Disposta anche la rimozione delle telecamere di videosorveglianza montate per controllare illecitamente i dipendenti.

Infine sono stati denunciati 2 titolari di attività imprenditoriali. Le sanzioni amministrative ammontano a oltre 30 mila euro e le ammende contestate ammontato a quasi 10 mila euro.