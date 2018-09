Siracusa, il consigliere Gradenigo: "Istituire tre Linee Pedonali"

Tre linee pedonali (blu, verde, rossa) che seguono le linee dei già esistenti bus navetta, da Ortigia fino alla Borgata. A proporlo è il consigliere comunale Carlo Gradenigo, Lealtà e condivisione per Siracusa, il quale ha preso spunto dal modello della città di Erice.

L'obiettivo del progetto è diminuire l'accesso delle auto in Ortigia.

"Un pacchetto - spiega Gradenigo - per il quale il Comune potrebbe prevedere un biglietto unico di ingresso/abbonamento che, oltre a musei, chiese e monumenti, possa comprendere la traversata a remi del porto piccolo a bordo del classico gozzo siracusano, per raggiungere e includere nel percorso Piazza Santa Lucia e il sepolcro. Un servizio quest'ultimo per il quale dal 2015 è in vigore un regolamento, approvato dal Consiglio Comunale".