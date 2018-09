Siracusa, la Presidente del consiglio Scala: "Meno 20% di compenso per far nascere una casa per padri separati"

Meno 20% sullo stipendio per devolvere la cifra al progetto di nascita della prima casa dedicata ad accogliere padri separati in emergenza abitativa ed economica.

L'annuncio è della Presidente del Consiglio comunale Moena Scala a mezzo Facebook.

"Questo ambizioso ed innovativo progetto dal nome quanto mai significativo «Io sto con te» è gia' stato brillantemente avviato il 19 marzo scorso a Parma grazie alla collaborazione economica di molti soggetti privati, alla ferma volontà del Comune di sostenerlo ed alla caparbietà dell'associazione San Cristoforo che nella persona di Emiliano Zasa ringrazio personalmente per la consulenza ed il supporto dedicatomi in questi giorni" - scrive Scala su Fb - "Nelle mie intenzioni e di chi mi sostiene, questo servizio di accoglienza per genitori separati (in particolare padri) ha lo scopo di garantire ai figli la presenza di entrambe le figure genitoriali, questo perché molte volte nella separazione i padri lasciano la casa e non sanno dove andare"