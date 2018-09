Siracusa, esperti europei all'Urban Center per parlare di rifiuti urbani

Nuove strategie pratiche in grado di ridurre la produzione complessiva di rifiuti urbani e la raccolta, il riuso e il riciclo dei rifiuti. Questo il tema che sarà affrontato dal 18 al 20 settembre all'Urban Center dove sarà ospitato il meeting #UrbanWasteEU. I rappresentanti delle 11 città europee che aderiscono al progetto pilota saranno a Siracusa per parlare dei loro progressi nell'attuazione delle misure eco-innovative per la riduzione dei rifiuti.

Due gli appuntamenti in programma. Il18 settembre, alle 16, all'Urban Center, sarà presentata la rivista “Materia Rinnovabile”, magazine che racconta i cambiamenti nel rapporto tra l'economia, la società e il territorio. Bioeconomia, economia circolare, green e blue economy, sharing economy tra gli argomenti di cui parlerà il direttore Emanuele Bompan. A seguire Michelangelo Giansiracusa presenterà il libro “Water grabbing: Le guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo” di Emanuele Bompan e Marirosa Iannelli

Il 20 si parlerà di “Misure di marketing e comunicazione di buone pratiche per prevenire la produzione di rifiuti e promuoverne l’uso come risorsa nelle città turistiche”. Relatori e temi: Emanuele Bompan, “Impact of tourism on natural resources”; Rute Carvalho, “Trash can wait! Extend the life of your objects” ;Gaetano Russo, “Sicilia Rigenera”; Dimitra Rappou, “London Upcycling Show”; Maeva Voltz, “European Week for Waste Reduction as an added value and increased visibility of local and regional authorities efforts for waste prevention”.