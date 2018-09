Siracusa, ripulito il tratto stradale della Cassibile-Floridia

Via questa mattina ai lavori di messa sicurezza del tratto stradale che da Cassibile porta a Floridia, nella parte iniziale della stessa strada.

A fare i lavori di concerto, la ex Provincia regionale di Siracusa e Siracusa Risorse, società in house della stessa. A darne notizia Vincenzo Vinciullo, Mauro Basile e Maria La Runa.