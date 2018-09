Augusta, furto in abitazione e detenzione abusiva di armi: arrestato 27enne

E' stato eseguito, dalla Polizia di Stato di Augusta, un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, nei confronti di Giuseppe Ferraguto, 27 anni, di Augusta. L'uomo dovrà scontare una pena definitiva di 5 anni 6 mesi e 17 giorni per i reati di furto in abitazione in concorso e delitti in materia di armi, commessi ad Augusta dal 2 al 10 dicembre del 2014.

Il 27enne era stato arrestato nel dicembre del 2014, nell'ambito dell'operazione Ragno, con la quale gli investigatori avevano accertato l’esistenza di una vera e propria “banda criminale”, ben organizzata, dedita alla commissione di furti in abitazione, compiendo altri reati come il porto e la detenzione di armi.