Comitato raccolta differenziata, un quarto dei siracusani non paga la Tari

Su 65 mila utenze previste risultano essere 52 mila le utenze TARI regolarmente registrate, cioè circa un quarto di utenze non risultano essere censite e determinano, a causa di questa evasione, un maggiore costo per le utenze registrate. A dirlo è il Comitato Indipendente per l’incremento della raccolta della Differenziata del Comune di Siracusa.

A fronte di questo quadro il Comitato chiede che si provveda: al potenziamento dell’Ufficio del Settore Ambiente in maniera che sia capace di rispondere alle esigenze della città; al miglioramento dell’informazione ai cittadini che sia il più possibile capillare e puntuale utilizzando i siti istituzionali fornire mensilmente i dati di raccolta differenziata (per quartiere), i corrispettivi pagati dai consorzi di filiera (Conai) e anche il livello di attuazione del contratto (presente e futuro); all’approvazione del Regolamento comunale per il compostaggio secondo le linee guida proposte dalla Assessorato Regionale Rifiuti, che permetterebbe di accedere a finanziamenti regionali per il compostaggio (in corso di pubblicazione); all’aumento della premialità per i cittadini che conferiscono ai Centri Comunali di Raccolta (CCR) e che effettuano compostaggio domestico e di comunità (dal 15 al 30% della parte variabile TARI).

Infine il comitato spiega la necessità di riaprire i Centri Comunali di Raccolta anche per le utenze non domestiche anche in ogni quartiere.