Tornano in Sicilia i server della Regione, soddisfatto Armao

I server della Regione siciliana saranno custoditi nel centro tecnico di Sicilia digitale, in via Thaon De Revel a Palermo. Il Data center di Pont-Saint-Martin che ospitava alcuni sistemi informatici di Engineenering, l’ex socio privato di Sicilia e-Servizi, che con la società è in contenzioso da tempo, è stato sgomberato e l’infrastruttura informatica del polo della Val d’Aosta è stata trasferita nella sede palermitana. Dopo quasi 5 anni di alterne vicende, l’ex socio privato non avrà più rapporti con la società Sicilia digitale e con l’amministrazione regionale. Spenti quelli valdostani, da oggi, quindi, quei server e i servizi informatici regionali non dipenderanno più dall’ex socio privato Engineering, ma saranno nella disponibilità di Sicilia digitale che li gestirà in autonomia. Soddisfatto l’assessore regionale all’Economia e vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao: “In pochi mesi, grazie al lavoro dell’Autorità regionale per l’Innovazione tecnologica, siamo riusciti a concludere un iter lungo e complicato. Abbiamo accelerato le operazioni e siamo riusciti a replicare a Palermo l’intero sistema di Pont Saint Martin – spiega Armao -. Un’operazione che permetterà alla Regione di risparmiare diverse centinaia di migliaia di euro e di gettare le basi per la creazione di un Data center di livello regionale che sorgerà nell’ex Asi di Brancaccio”.