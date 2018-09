Nel Catanese, cade aereo ultraleggero: morta pilota

Una pilota, Rosa d'Agostino, 45 anni, sorella del deputato regionale di Sicilia Futura Nicola d'Agostin è morta nel pomeriggio in un incidente aereo durante la fase di decollo nell'Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia nel catanese. L'ultraleggero ha avuto un'avaria ed è precipitato in un vallone lì vicino. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre e i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per recuperare il corpo della donna.