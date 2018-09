Inchiesta su tangenti Siracusa-Gela, assolto l'avvocato Polizzotto

Il gup di Messina, Eugenio Fiorentino ha assolto, con formula piena «per non avere commesso il fatto», l’avvocato Stefano Polizzotto, dall’imputazione di corruzione aggravata e abuso in atti di ufficio per la vicenda relativa alla aggiudicazione da parte del Consorzio autostrade siciliane al gruppo Astaldi/Condotte del lotto n. 8 dell’autostrada Siracusa-Gela. Per queste accuse Polizzotto, nello scorso mese di marzo, aveva subito l’applicazione degli arresti domiciliari ed il sequestro delle somme percepite in acconto per l’attività professionale resa, subito dopo dissequestrate dal Tribunale della Libertà di Messina.

Successivamente, lo stesso gip che aveva disposto gli arresti domiciliari li ha revocati per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. La Procura aveva chiesto la condanna a 3 anni e 9 mesi di reclusione, ma il gup ha accolto integralmente le tesi dei difensori avvocato Lo Re e Rosa Garofalo che hanno dimostrato la legittimità dell’intera attività professionale resa da Polizzotto riconosciuto totalmente estraneo sia ad accordi corruttivi, sia al contestato abuso di ufficio.

"La sentenza di assoluzione restituisce finalmente dignità personale e professionale al legale palermitano" - affermano Lo Re e Garofalo.