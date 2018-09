Sortino, tornano i "Gluten free days"

Il 15 e il 16 settembre prossimi, per il secondo anno consecutivo, piazza Verga a Sortino ospiterà la manifestazione "Gluten free days" dedicata al mondo della celiachia organizzata dalla CNA in partnership con il Comune di Sortino, l’Asp di Siracusa, Federfarma e l’Associazione Italiana Celiachia.

In programma, in piazza Verga, degustazioni, show cooking, stand gastronomici incontri tecnici e formativi dedicati agli operatori del settore alimentare e convegni con la partecipazione, tra gli altri, del presidente nazionale Cna Agroalimentare Mirko Della Vecchia.

“Abbiamo voluto riproporre anche quest’anno l’iniziativa – ha spiegato il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato – che rientra nell’ambito del programma di educazione sanitaria e promozione della salute denominato “Spazio Cittadino”, per sensibilizzare il mondo della ristorazione e consentire alle persone celiache e a quelle intolleranti al glutine, attraverso incontri con operatori del settore e della sanità, di usufruire di un importante momento di formazione e di informazione sulla tematica affinché pazienti e familiari possano vivere meglio e più serenamente anche fuori casa la loro condizione. Sortino”.