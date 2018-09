Aperto per cultura, apprezzamenti per gli artisti siracusani ad Alessandria

Siracusa protagonista anche nell'edizione piemontese di "Aperto per cultura" grazie alla straordinaria partecipazione degli attori dell’Accademia dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico che hanno messo in scena un Edipo a Colono e alla direzione artistica del Maestro jazzista Rino Cirinnà che ha coordinato tutti i musicisti.

“Siamo onorati e affascinati dalla risposta che questo evento riesce a generare – ha affermato Francesco Alfieri, diretto Ascom Confcommercio di Siracusa -. Il risultato più grande per noi è sapere che Alessandria , Siracusa e altre città, sono in grado di dimostrare la loro bellezza ed il loro modo di risalire la china della crisi. Aperto per cultura è per noi un modello di sviluppo delle comunità da portare avanti con determinazione ed impegno”.

“Aperto per Cultura ha dato prova ancora una volta di essere un format vincente – ha dichiarato Alice Pedrazzi, direttrice Ascom Confcommercio di Alessandria - capace di creare sinergie tra entità molto distanti come quella della cultura e dell’enogastronomia".