Lentini, colpo di mercato della Sicula Leonzio: arriva Juanito Gomez

Ultimo colpo di mercato per la Sicula Leonzio che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juanito Gomez, attaccante esterno, classe 1985, argentino di nascita ma italiano d’adozione, visto che gioca nel nostro Paese da quasi 15 anni.

Juanito Gomez, che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo, vestirà la maglia numero 30. Ha giocato in serie A con il Verona e nella stagione scorsa, con la maglia della Cremonese, ha giocato nella serie cadetta. Dai grigiorossi si era svincolato a fine campionato.

“Sono molto contento – ha detto il giocatore subito dopo la firma – per l’opportunità che mi ha dato il presidente, con la società e il mister. Farò di tutto per dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi. L’impressione che ho avuto del gruppo è ottima”.