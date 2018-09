Siracusa, cassonetti trasformati in discarica: arrivano i sigilli della Polizia Ambientale in aree stracolme di rifiuti

Cassonetti-discarica sequestrati, questa mattina, in via Modica all’altezza del civico 60 e in via Raiti 2. A disporre il provvedimento l'assessore all'Ambiente Pierpaolo Coppa.

Il rischio igienico sanitario è alto in città, tanti i cassonetti stracolmi di rifiuti e tanti i sacchetti abbandonati qua e là in città con tutto quello che ne consegue: cattivi odori, insetti e topi.

L'amministrazione comunale è ormai ai ferri corti con la ditta che gestisce il servizio, l'Igm, e questa mattina l'assessore ha predisposto il provvedimento eseguito dalla Polizia Ambientale.

"E' stata cristallizzata quell'area - spiega il comandante Trionfante - chi viene beccato a buttare un sacchetto di spazzatura in quell'area sarà denunciato per aver violato i sigilli".

Adesso bisognerà attendere la risposta dei magistrati che dovranno esprimersi sulla convalida del sequestro, e poi si procederà alla pulizia dell'area.

"Vogliamo capire - conclude Trionfante - se si tratta di un problema causato dai cittadini che sporcano selvaggiamente, oppure se il problema è che nessuno pulisce".

Ma la situazione è grave in quasi tutta la città, con Acradina che sta vivendo l'invasione dei topi e la zona di Fontane Bianche dove da giorni il servizio di raccolta rifiuti non viene espletato.