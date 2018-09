Noto, spaccio di marijuana: denunciato un ragazzo di 23 anni

E' stato sorpreso con 4 grammi di marijuana e una somma in contanti di 55 euro ritenuta frutto dell'attività di spaccio. Questo il motivo che ha portato alla denuncia di L.C., 23 anni, di Noto, già conosciuto alle forze dell'ordine.

Il ragazzo si trovava, insieme ad altre persone, in via Arancio a Noto. La Polizia di Stato lo ha perquisito e colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, il ragazzo viaggiava a bordo di un motociclo sottoposto a fermo, al ragazzo è stata anche notificata una multa di 6mila e 500 euro.