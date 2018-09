Siracusa, dà in escandescenza improvvisamente e aggredisce poliziotto

La Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato Sillah Baba Lamin, 21 anni, gambiano, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il ragazzo è andato improvvisamente in escandescenza ed aggrediva alcuni poliziotti durante l'attesa in Ufficio Immigrazione.

Le lesioni sono state giudicate guaribili in 15 giorni.