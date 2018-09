Siracusa, bus navetta: Vinciullo, Castagnino, Alota, Basile, Palestro "Solidarietà ai lavoratori"

Licenziati da oggi 10 dipendenti della società che gestisce l'attività di manutenzione dei bus navetta. Solidarietà viene espressa da Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Mauro Basile e Alberto Palestro.

"Saranno licenziati - dicono - senza applicare nemmeno la clausola di salvaguardia, che è un diritto riconosciuto dalla legge a tutti i lavoratori italiani, in quanto l’Amministrazione Comunale, nel concedere 4 mesi di proroga, ha deciso di ridurre notevolmente il costo del servizio e di ridurre a quasi un quarto lo stipendio mensile dei lavoratori, come se la retribuzione dei lavoratori potesse essere imposta alla società che, a sua volta, la impone ai lavoratori e senza considerare che il rispetto dei Contratti Collettivi del Lavoro deve essere obbligatorio da parte delle Pubblica Amministrazione, che non può assolutamente pensare di fare la cresta sugli stipendi, essendo quella la parte non variabile di ogni gara".