Siracusa, arrivano ausiliari per la vigilanza e fruizione nei siti e musei archeologici fino a dicembre

I volontari dell’associazione Legambiente Circolo Timpaddieri Melilli svolgeranno attività di affiancamento nel servizio di vigilanza e fruizione nei siti e musei del Polo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa da questo mese fino a dicembre.

La stipula della convenzione è stata firmata il 3 settembre scorso con una determina a firma della responsabile del Polo, Maria Musumeci e del Rup, Antonio Mamo, che convalida la gara effettuata il 31 agosto.

Il servizio prevede una spesa di 62.400 euro, iva e oneri inclusi, che trova copertura finanziaria in un apposito capitolo della Regione.

Soddisfazione viene espressa dalla responsabile del polo regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici, Maria Musumeci: “Intanto i volontari effettueranno servizio nei siti già aperti, se avremo altri fondi per riaprire quei siti attualmente chiusi per ragioni diverse, come Eloro o Castello Eurialo, allora serviranno a garantire in turnazione anche la fruizione di questi ultimi”.