Rosolini, Confcooperative incontra il neo assessore Guarino: "Garantire i servizi essenziali"

Ancora tagli e razionalizzazione della spesa non fermeranno i servizi essenziali. A esprimere con forza questo principio il neo assessore alle Politiche Sociali di Rosolini, Concetta Guarino durante un incontro con il presidente, vice presidente e il responsabile tecnico dell'area di Siracusa di Confcooperative, rispettivamente Enzo Rindinella , Alessandro Schembari ed Emanuele Lo Presti

"Nonostante questo- commenta il presidente di Confcooperative Siracusa, Enzo Rindinella - l'assessore ha evidenziato la disponibilità e l'attenzione che il Comune mostra verso il settore cooperativo, assicurando tutti gli sforzi necessari per garantire i servizi essenziali". Il vice presidente di Confcooperative, Alessandro Schembari ha illustrato il percorso intrapreso da Confcooperative, "che si sta presentando presso tutti i Distretti socio sanitari - ha spiegato - come Associazione di supporto nel progettare un nuovo modello economico da calare sul nostro territorio". "L'avevamo promesso come impegno alle nostre associate del settore sociale- aggiunge Rindinella -Incontrare tutti gli assessori ai servizi sociali per presentare la realtà di Confcooperative e rappresentare le problematiche che vivono quotidianamente le cooperative sociali. L'incontro con l'assessore Guarino è stato l'occasione per. esporre le problematiche che le cooperative vivono ogni giorno nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e presentare la realtà di Confcooperative che vede le coop. impegnate nei vari settori dell'economia siracusana".