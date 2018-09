Noto, la mostra "Arcaica" di Giuseppe Livio al Museo Civico

Sarà al Museo Civico di Noto, dal 14 settembre al 2 ottobre, la mostra itinerante “Arcaica” di Giuseppe Livio.

“Arcaica” è un progetto artistico che vede Giuseppe Livio alle prese con il linguaggio base dell’arte, il segno, gesto arcano e primordiale: epifania del desiderio di bellezza dell’Uomo, come ci documentano i graffiti nelle grotte preistoriche.

L'inaugurazione è prevista per venerdì 14 settembre, ore 19. Con l’artista e i curatori Francesco Piazza e Antonio Vitale, saranno Lorenzo Guzzardi, Direttore onorario del Museo Civico di Noto e già Direttore del Polo Regionale di Siracusa per i Siti Culturali e della Galleria Bellomo, il Sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, e all’assessore comunale alla Cultura Francesco Terranova.