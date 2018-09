Siracusa, prevenzione bullismo e cyberbullismo a scuola: mercoledì la firma del Protocollo

Sarà sottoscritto mercoledì alle 10.30, in Prefettura, il protocollo per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a scuola.

L'obiettivo della firma è il coordinamento tra Prefettura, le Forze di Polizia, il Compartimento di Polizia Postale di Catania, il Comune capoluogo, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’ASP e il Centro di Giustizia Minorile per la Regione Sicilia.