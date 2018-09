Siracusa, asili nido: avviata la procedura per l'affidamento del servizio, ma la riapertura è ancora un'incognita

Più contrariate che soddisfatte le operatrici dei 9 asili nido comunali di Siracusa e le rappresentanti delle mamme i cui bambini frequentano le strutture.

Questa mattina hanno incontrato, accompagnate dai sindacati, il sindaco, Francesco Italia e l'assessore al ramo, per capirne di più sull'avvio del servizio. Hanno avuto rassicurazioni sull'inizio delle procedure che dovranno portare al nuovo affidamento, visto che il precedente appalto è scaduto a giugno scorso. Se tutto dovesse andare per il verso giusto gli asili nido potrebbero riaccogliere i bambini entro ottobre. E questa è la buona notizia.

D'altro canto, e questo è un rischio concreto, i tempi potrebbero allungarsi troppo e le famiglie potrebbero decidere di portare i loro figli in strutture private, rendendo, di fatto, gli asili nido comunali scatole vuote.

In attesa delle risultanze delle verifiche effettuate dall'amministrazione sul bilancio e con gli uffici tecnici, i sindacati, in rappresentanza delle operatrici hanno già indetto un sit in per mercoledì prossimo e si sono dati appuntamento di nuovo sotto Palazzo Vermexio: " Questo è un servizio importante - ci ha dichiarato Franco Nardi, segretario Fp Cgil - e non intendiamo far calare l'attenzione sul tema. Vigileremo fino alla riapertura".

Solidarietà alle operatrici e alle famiglie dei 500 bambini arriva da parte di Fratelli d'Italia Siracusa: “Sarà nostra premura” – dichiarano il Commissario Provinciale Avv. Giuseppe Napoli ma anche le dirigenti provinciali Emiliana Carpinteri e Silvia Margherita – continuare a vigilare affinché quanto annunciato oggi dal Sindaco Italia non rimanga una mera promessa.”

Sull'argomento interviene anche il Movimento Prossima: "Chiediamo che i funzionari velocizzino le verifiche necessarie al riavvio del servizio nei locali comunali. Se resta impossibile ipotizzare una gestione in house degli asili, è altrettanto necessario fare presto e recuperare quel tempo che, probabilmente, si è perduto negli ultimi mesi".