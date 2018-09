Portopalo, cani legati, feriti e pieni di zecche: denunciati proprietari

Tenevano tre cani di piccola taglia legati alla catena nel giardino accanto casa. Erano in pessime condizioni fisiche ed igienico sanitarie, e inoltre uno dei tre aveva al collo una profonda ferita a causa della catena.

Tutti erano sprovvisti di microchip ed erano infestati da numerosi parassiti come zecche e pulci. I proprietari, un uomo 70enne e una donna 40enne, sono sttai denunciati dai Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero per maltrattamento di animali in concorso.

Gli animali sono stati soccorsi e affidati al servizio veterinario.