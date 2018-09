Siracusa, Piazza D'Armi: dichiarato inagibile il bar. L'avvocato Salerno "E' solo la punta dell'iceberg"

Chiuso, da sabato, il bar di Piazza d'Armi, all'interno del complesso Maniace. A ritirare l'agibilità della struttura il Comune con delibera a firma del dirigente del settore Centro storico Emanuele Fortunato.

La vicenda ha già fatto tanto discutere, e pare che non finirà certamente qui. Nei giorni scorsi il sopralluogo del tecnici della Regione, dalla quale sono venute fuori una serie di irregolarità.

"Questa è solo la punta dell'iceberg - dice l’avvocato Salvo Salerno, Quartieri fuori dal Comune - ci sono tante cose che non tornano su questa vicenda. - continua - Noi abbiamo sempre detto che manca la concessione del Demanio, visto e considerato che quell'area è di proprietà dello Stato. Inoltre, non è stato coinvolto nessun architetto della Sovrintendenza, e nemmeno il Consiglio comunale".

Poi c'è sempre il discorso della distanza dal mare, al di sotto dei 30 metri che complica tutto, oltre all'altezza della struttura, al di sopra del consentito.

I gestori, quindi, non hanno potuto fare altro che chiudere la struttura, anche se in queste sere era in fase di organizzazione il cinema all'aperto.