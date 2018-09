Siracusa, stasera secondo appuntamento con il cinema sotto le stelle

Prosegue il cinema sotto le stelle in Piazza Santa Lucia. Stasera, alle 21, sarà proiettato il film “Io c’è”, una commedia italiana che vede protagonista un brillante Edoardo Leo, “costretto” a trasformare il proprio B&B in luogo di culto per scappare alla pressa fiscale che lo stava costringendo a chiudere. Un’idea che prende spunto dal vicino convento di suore che ospitava i fedeli in cambio di donazioni spontanee esentasse.