Canicattini Bagni, Festival Palazzolo Acreide: premiata la compagnia Le Maschere

Premiata la compagnia teatrale canicattinese Le Maschere, ieri sera, in Piazza del Popolo a Palazzolo Acreide in occasione del 1° Festival del Teatro “Città di Palazzolo Acreide”.

Il gruppo canicattinese ha ottenuto ben cinque riconoscimenti:

- Premio per il “Miglior Spettacolo”, con la messa in scena della commedia “Menzogne in Hotel” regia e adattamento di Salvo Di Mauro;

- Premio “Miglior Attore” della manifestazione a Federico Rubera;

- Premio “Miglior Attrice protagonista” a Mariangela Scirpo;

- Premio “Miglior Attore caratterista” a Seby Cascone;

- Premio “Miglior Scenografia” a Nunzio Mozzicato, padre storico del gruppo canicattinese.

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, l’Amministrazione e il Presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta, si congratulano con la Compagnia