Incidente mortale all'alba in contrada Spinagallo, muore team manager 27enne del Siracusa Calcio: ferito il portiere

E' Davide Artale la vittima dell'incidente che si è consumato questa mattina, all'alba, in contrada Spinagallo. Artale, team manager 27enne del Siracusa Calcio, era alla guida dell'autovettura. A bordo dell'autovettura anche il portiere Maurice Gomis, rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e il 118 che ha soccorso il portiere, mentre per Artale non c'è stato nulla da fare.

Gomis ha riportato un trauma cranico con prognosi di 20 giorni, già dimesso questa mattina dall'Ospedale Umberto I di Siracusa.

Il presidente, Giovanni Alì, i dirigenti, i giocatori e tutti i componenti del staff del Siracusa calcio esprimono il proprio dolore per la morte di Davide Artale. Il presidente Ali e l'amministratore delegato Santangelo hanno subito raggiunto la camera mortuaria dell'ospedale Umberto I. "Sono stordito - ha detto il presidente Ali - Davide era con noi da gennaio ma da subito ha saputo farsi volere bene. Il mio pensiero va alla sua famiglia".

L'incidente pare sia stato autonomo. Sembra che la vettura per motivi da accertare, forse l'alta velocità, abbia sbandato finendo fuoristrada.

"Il tragico incidente di questa notte che ha coinvolto un giovane collaboratore tecnico del Siracusa Calcio ha scosso la nostra comunità". Lo dichiara il sindaco Francesco Italia che aggiunge.

"A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale – dichiara il sindaco – rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia e sentimenti di commossa partecipazione al presidente e a tutta la squadra".